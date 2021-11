Si ribalta un mezzo pesante: autista liberato e portato in ospedale

L'autista di un mezzo pesante è stato condotto in ospedale, dopo un incidente avvenuto nella mattinata di martedì.



Stando alle prime informazioni giunte, il veicolo stava percorrendo via Villafontana, nel Comune di Isola della Scala, intorno alle ore 8, quando si sarebbe ribaltato per cause al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto.In soccorso del conducente sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco di Verona e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero: l'uomo era rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato liberato dai pompieri, mentre il personale medico gli ha fornito le prime cure prima di condurlo in codice giallo a Villafranca.