Caduta fatale in moto lungo le strade del lago di Garda: morto un diciannovenne

Attorno alle ore 13 di oggi, sabato 27 maggio, nel Comune di Desenzano del Garda è morto un ragazzo di soli 19 anni rimasto vittima di un incidente stradale. Secondo quanto riportato da BresciaToday, il giovane si sarebbe trovato in sella alla sua moticicletta quando, poco prima della zona di Desenzanino, lungo via Tito Malaguti, avrebbe all'improvviso perso il controllo del mezzo e sarebbe così caduto a terra.

La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze ed è stato attivato anche l'elisoccorso. Nonostante ciò, purtroppo, per il ragazzo non vi è stato nulla da fare ed è così deceduto sul posto. In base alle prime informazioni disponibili, non vi sarebbero stati altri veicoli coinvolti nell'ambito del sinistro. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Desenzano del Garda per eseguire i rilievi.