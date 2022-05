Ragazzino in monopattino si scontra con un furgone: portato in ospedale, è in gravi condizioni

Un grave incidente stradale è avvenuto nella prima serata di ieri, venerdì 13 maggio, nel Comune di Veronella. Ad essere coinvolto è stato un ragazzino di circa 11 anni che stava circolando a bordo di un monopattino elettrico e che, per cause in corso d'accertamento, è finito a sbattere contro un furgone.

L'incidente è avvenuto quando erano circa le ore 19, molto gravi si sono poi rivelate le conseguenze per il giovane. L'impatto pare infatti sia stato alquanto violento. Lo scontro è avvenuto in via Borgo ed è stato repentino l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti un'ambulanza infermierizzata del Suem 118 e l'elicottero. Il ragazzino vittima dell'incidente è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento dove pare si trovi tuttora ricoverato in terapia intensiva. Giunti in zona anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.