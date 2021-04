Investiti due ragazzini in bicicletta: trasportati in ospedale, uno è grave

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì a Buttapietra, in via Bovolino. Sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanze e automedica

Stando a quanto riferito, intorno alle 14.30, i due sarebbero stati investiti mentre si trovavano in sella alla propria bici a Buttapietra, in via Bovolino. Scattato l'allarme, in loro soccorso sono arrivate due ambulanze e un'automedica, che li hanno condotti al Polo Confortini dopo avergli prestato le cure del caso.Da chiarire l'esatta dinamica, sulla quale stanno lavorando le forze dell'ordine.