Scontro frontale tra auto ad Illasi: morta una ragazza, ferite altre due persone

Un grave incidente stradale è stato segnalato intorno alle ore 13.30 di oggi, venerdì 24 novembre, nel Comune di Illasi. In base a quanto riferito dai soccorritori e dai vigili del fuoco, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due automobili, a seguito del quale, purtroppo, una persona è deceduta, mentre altre due sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco spiegano di essere intervenuti in via Mormontea nel Comune di Illasi subito dopo la segnalazione dell'avvenuto incidente stradale. In base a quanto viene riportato in una nota dei pompieri, due autovetture, che viaggiavano nei sensi opposti di marcia, si sarebbero scontrate frontalmente. A perdere la vita è stata una giovane donna ventitreenne che sarebbe stata alla guida di una Opel Corsa, mentre sarebbe rimasta ferita la coppia di coniugi che viaggiava a bordo dell'altro veicolo, ovvero una Seat Mii.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e cinque operatori, spiegano di aver lavorato per liberare la ragazza alla guida dell'Opel, rimasta incastrata tra le lamiere, per poi affidarla alle cure del personale medico e sanitario. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero di Verona Emergenza, oltre ad un'ambulanza infermierizzata.

Per la giovane, nonostante i tentativi di rianimarla, non vi è purtroppo stato nulla da fare. Sono invece stati trasportati presso l'ospedale di San Bonifacio gli altri due feriti che viaggiavano a bordo della Seat. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle ore 14.45 di venerdì 24 novembre, con la messa in sicurezza dei veicoli e della strada. Sul posto vengono infine segnalati anche gli agenti della polizia locale di Illasi, intervenuti per svolgere i rilievi e le connesse indagini sul sinistro.