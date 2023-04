Raffica di incidenti stradali a Verona, sei solo nelle ultime 24 ore. La polizia: «Molte le mancate precedenze»

«Sale a 440 il numero di incidenti stradali rilevati dalla polizia locale a Verona. Sei i sinistri avvenuti nelle ultime 24 ore». Lo rende noto il comandante della locale stazione, specificando che nella giornata di ieri, lunedì 17 aprile, durante la mattinata si è verificata la fuoriuscita autonoma di una moto Ducati. Nell'episodio, a quanto si apprende, il conducente avrebbe riportato delle ferite tali da rendere necessario il trasferimento successivo all'ospedale di Borgo Trento.

Sempre ieri, questa volta nel pomeriggio, la polizia locale ha rilevato uno scontro tra una Fiat Panda e un motociclo Kymko in corso Venezia all'incrocio con via Martinati, con il motociclista 44enne portato al pronto soccorso. Un altro incidente sarebbe poi avvenuto in via della Scala, questa volta tra un furgone Ford e una Fiat Punto, con un «ferito lieve» e «molti danni ai mezzi coinvolti».

Un'altra fuoriuscita autonoma si sarebbe poi verificata durante la serata in lungadige Attiraglio vicino alla diga del Chievo. In questo caso, secondo ciò che viene riportato dalla polizia locale, il conducente di una moto Ducati Monster è stato portato al polo Confortini dopo la caduta. E ancora, questa mattina, martedì 18 aprile, in via Sirtori si sarebbe verificato lo scontro tra tre auto: una Mercedes, una Toyota Yaris e una Fiat Punto.

Altro incidente segnalato dagli agenti anche tra via San Giacomo e via Veglia, in questo caso tra un'auto Chrysler e una moto Liberty, il cui conducente sarebbe poi stato trasferito in ospedale per le cure mediche. «Ancora una volta emerge la pericolosità di alcuni comportamenti alla guida, - evidenzia la nota della polizia locale di Verona - dovute a mancate precedenze». Poi un'ulteriore precisazione da parte degli agenti che suona anche come un monito affinché gli automobilisti prestino maggiore attenzione alla guida: «Con l'avvio dei cantieri del filobus - si legge nella nota - la polizia locale non potrà garantire i rilievi dei sinistri senza feriti, dando priorità a quelli più gravi e con elevate conseguenze alla circolazione stradale».