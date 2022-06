Quad esce di strada e finisce in un dirupo: due feriti gravi in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella zona del Garda durante la tarda mattinata di sabato.

Stando a quanto appreso, un quad stava percorrendo via del Sole intorno alle 11, nel Comune di Brenzone, quando sarebbe precipitato giù da un dirupo per circa 80 metri, tra i tornanti 11 e 12. Due persone sono rimaste gravemente ferite nell'episodio: soccorse dal personale del 118 arrivato con ambulanza ed elicottero, sono state condotte in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche il Soccorso alpino e, da Bardolino, i vigili del fuoco con un mezzo, i quali informano che altre tre persone e due scooter sarebbero coinvolti nell'episodio: quest'ultime fortunatamente non avrebbero subito gravi conseguenze.

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti