Scontro tra mezzi pesanti e auto sulla Provinciale 21, due feriti di cui uno grave

Due feriti, di cui uno grave, e la Strada Provinciale 21 chiusa in direzione Villafontana per permettere i soccorsi. Questi gli esiti dello scontro frontale tra due mezzi pesanti che ha coinvolto anche un'auto nella tarda mattinata di oggi, 11 ottobre.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 sulla Provinciale 21 tra Isola della Scala e Villafontana, frazione di Bovolone, dopo la rotonda delle quattro strade. A scontrarsi sono stati due autoarticolati, uno dei quali è finito anche contro un'auto che stava transitando sulla strada.

Carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118 sono giunti sul posto per aiutare i due conducenti rimasti feriti, mentre il conducente dell'auto è rimasto fortunatamente illeso. I pompieri sono giunti da Verona e da Mantova con l'autogrù, hanno operato per estrarre dalle lamiere uno dei due autisti, quello che ha subito le conseguenze più gravi, che è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'altro ferito, più lieve, è stato portato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Legnago per accertamenti.

I vigili del fuoco sono rimasti a lungo al lavoro sul posto per mettere in sicurezza i mezzi cocoinvolti e liberare la strada che risulta completamente chiusa.