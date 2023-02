Con il veicolo delle Poste sbatte contro autobus, portalettere in prognosi riservata

È ricoverata in prognosi riservata al Polo Confortini di Verona la postina originaria del Lazio che venerdì scorso, 10 febbraio, è andata a sbattere contro un'autobus di Atv.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in Corso Milano, a Verona. La 28enne rimasta gravemente ferita era alla guida di un veicolo delle Poste ed è finita contro la fiancata di un'autosnodato di Atv. Le cause dello scontro sono al vaglio degli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale, i quali hanno ricevuto il supporto di altre pattuglie per la gestione della viabilità, resa disagiata dal sinistro.

Quello di venerdì scorso è l'incidente numero 161 rilevato dalla polizia locale di Verona. Due sono stati finora gli incidenti con feriti finiti in prognosi riservata e due i decessi.