Scontro frontale nella notte a Verona: Porsche si ribalta dopo l'impatto con una Mini Cooper

Un grave incidente stradale è avveuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre a Verona in via Turbina. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, sono quattro le persone rimaste ferite e che in seguito sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. In base alla ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia locale, poco prima delle tre si sarebbero scontrate una Mini Cooper, condotta da un 28enne, e una Porsche Cayenne, guidata da una 26enne, entrambi veronesi.

Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, sono giunti anche l'automedica, tre ambulanze e i Vigili del fuoco. La Porsche, infatti, dopo l'impatto si sarebbe ribaltata sul fianco e si sarebbe così rivelato necessario anche l'intervento dei pompieri. La polizia rivela che sono al momento in corso gli accertamenti per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e la dinamica del sinistro. Nella notte altri due incidenti sono avvenuti in città, uno in via Malfer all'incrocio con viale dell'Industria e il secondo in viale dell'Esperanto, all'altezza di via Pasteur.

Incidente in via turbina a Verona