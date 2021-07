Sulla Porcilana, due auto si scontrano: un ferito in codice rosso ed un morto

L'incidente è avvenuto nel territorio di San Bonifacio. Il 118 ha trasportato il ferito all'ospedale di Borgo Trento, ma non ha potuto far nulla per la vittima

Due auto si sono scontrate questo pomeriggio, 23 luglio, sulla Strada Provinciale Porcilana, a San Bonifacio. Un incidente purtroppo mortale per un automobilista, deceduto sul posto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16.15 e le cause sono tutte da accertare. Le prime informazioni diffuse dal 118 di Verona parlano di due automobili entrate in collisione sulla Porcilana. Con un'ambulanza infermierizzata e con l'elicottero, i sanitari sono intervenuti, ma non hanno potuto salvare un automobilista. Gravemente ferita un'altra persona coinvolta nell'incidente, la quale è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Ad aiutare nelle operazioni di soccorso, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco.