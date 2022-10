Raffica di incidenti a Verona: denunciato pirata della strada di 21 anni

Una serie di incidenti stradali si è verificata in città nelle scorse ore: non risulterebbero esserci conseguenze gravi per le persone coinvolte, mentre è stato rintracciato un pirata della strada.

Omissione di soccorso

È stato il Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona a denunciare un 21enne veronese per omissione di soccorso e fuga, dopo che con il proprio mezzo mercoledì pomeriggio ha investito un ciclista in via Unità d'Italia, senza poi fermarsi. L'incidente è stato però ripreso dai sistemi di videosorveglianza e, grazie a testimonianze e alla targa, è stato possibile risalire a veicolo e proprietario, che sono stati segnalati in procura: la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Raffica di incidenti

Intorno alle 7.30 di giovedì, una Opel Corsa si è scontrata con un'Honda SH in via Torbido, causando lunghe code fino a San Michele visto l'orario di punta. Il conducente del mezzo a due ruote è stato condotto al Polo Confortini dal Suem 118, mentre la dinamica rimane al vaglio del comando di via del Pontiere: alcoltest negativo per entrambi i conducenti.

Alle 8 un pedone è stato investito da un motociclo Brixstone in via San Giacomo, all'intersezione con via Comacchio. La vittima avrebbe riportato ferite di media gravità ed è stata condotta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, mentre il centauro è stato sottoposto ad alcoltest, che anche in questo caso ha dato esito negativo.

Sempre nella zona di via Comacchio, una ciclista è stata travolta da una Hyundai, mentre si trovava in sella alla sua bici da donna marca Revival. Entrambi negativi all'alcoltest, la ferita è stata a sua volta condotta al Pronto Soccorso di Borgo Trento.

Alle 8.30 è stata registrata una caduta autonoma, ritenuta di media gravità, di un 18enne in sella alla sua KTM in via Valpantena.

Porco pruima delle ore 9 invece un altro ciclista è stato investito, questa volta in via Mameli, con conseguenze giudicate di media gravità, da parte di una Volkswagen il cui guidatore anche in questo caso è risultato negativo all'alcoltest. Il 28enne in sella al velocipede di marca Nocini è stato portato a Borgo Trento, mentre la dinamica è al vaglio della polizia locale.