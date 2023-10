Pioggia e incidenti a Verona. Scontro tra auto e due pedoni investiti: uno è un "nonno vigile"

La copiosa pioggia che da questa notte cade su Verona e tre incidenti verificatisi all'inizio della mattinata di martedì, hanno reso più critica la viabilità in alcune zone della città.

In particolare, tra le 6.30 e le 8, si sono registrati due investimenti di pedoni, entrambi sulle strisce pedonali, fortunatamente senza gravi lesioni. Il primo è accaduto alla Bassona, dove è stato investito un "nonno-vigile", il secondo in piazza Cittadella con vittima una donna 49enne.

Poco prima delle 7 invece due auto si sono scontrate tra viale Galliano e Corso Milano, complicando la viabilità in uno dei principali incroci della città.

Intenso il lavoro della Polizia locale, impegnata con diverse pattuglie sul territorio, raccomandando sempre massima prudenza e attenzione alla guida. Viene ricordato infatti che le norme del Codice della Strada prevedono la decurtazione di ben 8 punti sulla patente a chi non rispetta la precedenza ai pedoni sulle strisce.