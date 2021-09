Dopo una caduta motociclista in codice rosso portato in elicottero a Borgo Trento

Incidente questa notte, intorno alle 3.30, in Piazzale della Stazione di Legnago

La notte scorsa sono stati due gli incidenti in moto capitati nel Veronese. Dopo quella di Roverè Veronese, un'altra caduta è avvenuta intorno alle 3.30 di oggi, 26 settembre. Un motociclista è finito a terra nel Piazzale della Stazione di Legnago. Anche in questo caso pare che si tratti di un'uscita autonoma di strada, ma sulla dinamica stanno indagando gli uomini della polizia. Gravi le ferite riportate dal centauro, soccorso dai sanitari del 118 accorsi con un'ambulanza, un'automedica e con l'elicottero. Proprio il mezzo aereo ha poi trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.