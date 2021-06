Nell'incidente tra Pellegrina e Nogara coinvolti un furgone e due auto

Il furgone e una delle due auto sono finiti fuori strada, mentre il terzo veicolo coinvolto non è uscito dalla carreggiata della Strada Statale 12. Gli occupanti delle auto sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita, più grave l'autista del furgone

È compito dei carabinieri ricostruire l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 22 giugno, sulla Strada Statale 12. Tre i veicoli coinvolti, un furgone e due auto, e cinque i feriti trasportati negli ospedali di Villafranca e Borgo Trento. Tra i feriti, quattro non sono gravi e non sono in pericolo di vita, mentre il quinto è stato ricoverato in codice rosso.

Lo scontro si è verificato tra Pellegrina di Isola della Scala e Nogara e l'impatto ha spinto fuori strada un'auto ed il furgone, mentre l'altra auto incidentata è stata fortemente danneggiata ma non è uscita dalla carreggiata della Statale. I feriti più lievi erano tutti a bordo delle due auto, mentre l'uomo alla guida del furgone è rimasto incastrato nel suo veicolo. Sono stati i vigili del fuoco e gli operatori del 118 ad estrarlo, stabilizzarlo e caricarlo sull'elicottero che lo ha poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento.