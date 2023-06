Incidente nella frazione di Bonferraro: morto un pedone

Un drammatico incidente stradale è stato segnalato nella tarda serata di ieri, domenica 11 giugno, nel Comune di Sorgà. Stando a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, si sarebbe trattato di un investimento di un pedone con, purtroppo, conseguenze fatali per quest'ultimo.

L'episodio risale alle ore 23.30 circa di ieri e sarebbe avvenuto in particolare nella frazione di Bonferraro. La persona coinvolta sarebbe infatti stata colpita mentre si trovava in via Oberdan.

In zona sono quindi giunti i soccorsi, nello specifico un'ambulanza infermierizzata e un'automedica. Tuttavia, ogni tentativo di salvare la vita del pedone si è rivelato inutile e quest'ultimo è deceduto sul posto. Presenti in zona anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.