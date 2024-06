È in gravi condizioni il pedone investito questo pomeriggio, 5 giugno, a Oppeano.

L'incidente è stato segnalato dal 118 di Verona che alle 12 ha inviato un'automedica e un elicottero per soccorrere il ferito in Via Roma. Il pedone è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.