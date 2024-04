Pedone investito a Borgo Trento ricoverato in codice rosso all'ospedale

È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento il pedone investito oggi, 18 aprile, a Verona.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in Via IV Novembre, subito dopo l'incrocio con Via Isonzo. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale.

Sulla dinamica dell'investimento indagano gli agenti della polizia locale.