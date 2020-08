Donna investita a Verona: è grave, portata a Borgo Trento in codice rosso

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nel corso della serata di oggi, sabato 15 agosto, per soccorrere un pedone che sarebbe stato investito in città a Verona. Dalle prime informazioni disponibili, l'incidente si sarebbe verificato in via Belfiore, nel quartiere di Ca' di David, quando erano circa le ore 19.

Sul posto i soccorritori sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, hanno prestato le prime cure alla donna investita che, a quanto si apprende, sarebbe anche stata intubata dal personale presente.

In seguito la donna è stato accompagnata d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento, dove è stata accolta in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale che stanno operando per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.