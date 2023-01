Pedone investito da un motociclo in Corso Milano, due feriti in ospedale

Questo pomeriggio, 9 gennaio, a Verona, un motociclista ha investito un pedone. E sia il conducente del motociclo che il pedone sono rimasti feriti.

L'impatto è stato verso le 17, in Corso Milano, vicino all'incroco con Via Catania. E la polizia locale ha dovuto chiudere la semicarreggiata in direzione Croce Bianca, per garantire i soccorsi ed effettuare i rilievi. In aiuto dei feriti, sono arrivati in Corso Milano due ambulanze e un'auto medica. Ed il personale del 118 ha poi trasportato il pedone ed il motociclista all'ospedale di Borgo Trento. I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo.

La ricostruzione dell'incidente è stata affidata agli agenti della polizia municipale di Verona, i quali hanno riferito che il pedone è un uomo di 56 anni mentre il motociclista, in sella ad una Honda Sh, è un giovane di 28 anni.

«Un inizio d'anno 2023 molto pesante sulle strade del comune di Verona - ha commentato il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura - con ben 30 incidenti rilevati nei primi 9 giorni e 5 guide in stato di ebrezza. Nel medesimo periodo del 2022 erano state 22. Le principali cause sono la distrazione, con fuoriuscite autonome e le mancate precedenze, oltre alla guida sotto l'effetto dell'alcol».