Pedone investito lungo la Gardesana: ferito grave accompagnato a Borgo Trento

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti questa mattina, mercoledì 18 maggio, ad Assenza di Brenzone per prestare aiuto ad una persona che sarebbe stata investita intorno alle ore 8.30 circa. In base alle prime informazioni disponibili, il pedone pare si trovasse lungo via Gardesana quando sarebbe stato colpito da un veicolo in transito.

La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia intervenuti sul posto. I soccorritori sono giunti con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero per prestare le prime cure al pedone rimasto gravemente ferito. Quest'ultimo, infatti, è stato successivamente accompagnato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.