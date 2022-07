Pedone investito a Verona: portato in codice rosso all'ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, sabato 30 luglio, a Verona a seguito dell'investimento di un pedone. Secondo le prime informazioni disponibili, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 19.40 circa di oggi, lungo viale Piave.

Sul posto sono prontamente intervenuti due mezzi di soccorso, nello specifico un'automedica ed un'ambulanza. La persona coinvolta verserebbe in gravi condizioni ed è stata dunque portata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento. Presenti sul luogo dell'investimento anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi.