Falciato da un'auto nella notte: ferito portato in codice rosso a Borgo Trento

Dopo lo scontro mortale avvenuto a Soave, un altro grave incidente stradale è stato registrato nella notte tra sabato e domenica in provincia di Verona, questa volta nell'area della Valpolicella.

Poco prima delle 3.30, stando alle informazioni giunte, un pedone sarebbe stato falciato da un'auto in via Leonardo da Vinci ad Arbizzano, nel Comune di Negrar, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Lanciata l'allerta, sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che, dopo avergli prestato le prime, lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.