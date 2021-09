Investito a Montecchia, pedone viene portato d'urgenza in ospedale

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 e la persona coinvolta è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha condotta in codice rosso a Borgo Trento

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale, dopo essere stata investita nel pomeriggio di mercoledì.

L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 nella zona di Montecchia di Crosara e sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, per prestare soccorso al pedone coinvolto. A causa delle gravi ferite riportate, la persona è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, mentre le forze dell'ordine si occuperanno di riicostruire la dinamica del fatto.