Investita sulle strisce pedonali, 12enne ricoverata in prognosi riservata

Una 12enne è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento dopo essere stata investita a Legnago.

Intorno alle 7.30 di questa mattina, 27 ottobre, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in Via Rodigina Nord, nella frazione di Vigo, quando un'auto l'ha travolta.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale di Legnago, ma pare che la conducente della vettura non si sia accorta della studentessa per via della scarsa visibilità dovuta al maltempo.

La 12enne è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata prima all'ospedale di Legnago e poi con l'elicottero l'hanno trasportata d'urgenza a Borgo Trento.