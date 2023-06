Pecora in fuga da un cortile sbatte contro fiancata di un'auto in Via Legnago

Non ha avuto gravi conseguenze, ma è stato singolare l'incidente rilevato questo pomeriggio, 3 giugno, dalla polizia locale di Verona. Una pecora è scappata da un cortile e si scontrata con la fiancata di un'auto che procedeva su Via Legnago. La conducente della vettura non è rimasta ferita, ma è stata condotta in ospedale per superare lo shock. Ed anche la pecora è viva.

In base ai rilievi del nucleo infortunistica della polizia locale, l'incidente è avvenuto poco dopo le 13. Una Hyundai bianca stava percorrendo Via Legnago in direzione centro, quando una pecora fuggita dal cortile di un'abitazione poco distante ha colpito lateralmente l'auto dalla parte della conducente.

Dopo l'incidente, il legittimo proprietario dell'animale ha recuperato la pecora ancora in vita dopo l'urto. Ed è illesa la donna al volante della Hyundai, la quale però è rimasta particolarmente scossa e per precauzione è stata accompagnata in ospedale.

Gli agenti hanno ricordato che secondo quanto stabilito dal Codice Civile, il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile di tutti i danni da esso cagionati.

La polizia locale scaligera ha inoltre segnalato che gli incidenti d'auto causati da animali, in particolare dalla fauna selvatica, sono in aumento. Da inizio anno, nel capoluogo, ne sono stati contati già 12, soprattutto in collina.

E nel 2022, l'osservatorio dell'Asaps (Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale) ha registrato 179 incidenti con persone ferite o decedute in cui sono coinvolti animali. Negli incidenti dell'anno scorso, 16 persone sono morte (erano state 13 nel 2021, 16 nel 2020 e 15 nel 2019) e 227 sono rimaste ferite (erano state 261 nel 2021 e 215 nel 2020 e 221 nel 2019). In 163 casi l’incidente è avvenuto con un animale selvatico (91,1% ) e in 16 con un animale domestico (8,9%). Gli incidenti avvenuti di giorni sono stati 148, quelli di notte 31. E 160 sono stati gli incidenti avvenuti sulla rete stradale ordinaria, 19 quelli registrati nelle autostrade e extraurbane principali. In 152 casi il veicolo impattante contro l’animale è stato un'auto, in 48 casi una moto, in 3 incidenti l’impatto è avvenuto contro autocarri o pullman e in 7 incidenti sono state coinvolte delle bici (il totale è superiore al numero degli eventi perché in alcuni sinistri sono rimasti coinvolti veicoli diversi). Al primo posto negli incidenti gravi con investimenti di animali, la Toscana con 20 sinistri, segue il Piemonte con 16, Lombardia, Lazio e Marche con 15, l’Emilia-Romagna e la Campania con con 14, Liguria, Abruzzo e Sardegna con 9, Calabria 8, Molise e Puglia 6, Veneto, Friuli, Trentino e Sicilia 5, Valle D’Aosta e Umbria e Basilicata 1. Le 16 vittime sono così distribuite per ogni regione: 3 mortali in Toscana e Sicilia, 2 in Emilia Romagna e Puglia, 1 in Piemonte, Veneto, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania.