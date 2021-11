Con il furgoncino della ditta va a sbattere contro un camion, muore 33enne

Un uomo di 33 anni è morto questa mattina, 17 novembre, in un incidente stradale avvenuto in provincia di Ferrara. Si chiamava Peaduru Marengnna ed era originario dello Sri Lanka. Viveva con la moglie a Verona e lavorava per un'azienda di pulizie scaligera. Stava viaggiando proprio nel furgoncino della ditta, insieme ad un collega, quando è andato a sbattere contro un camion che trasportava bombole di gas inerte.

Il violento scontro frontale tra i due veicoli, riportato da Ansa, si è verificato intorno alle 17.45 sulla Strada Statale Adriatica, a Montesanto, una località del comune ferrarese di Voghiera. Ed ha coinvolto anche due auto. Per Peaduru Marengnna non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri feriti sono stati trasportati nell'ospedale di Cona e Argenta.

Per prestare soccorso sono giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ai militari è affidato il compito di accertare la dinamica del sinistro. Per ore, la Statale è rimasta chiusa per agevolare il lavoro dei soccorritori e poi per rimuovere il mezzo pesante e i detriti.