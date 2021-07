Diretto ad Ancona per imbarcarsi verso la Grecia, 73enne morto in autostrada

È il legnaghese 73enne Paolo Damiazzi, l'uomo deceduto ieri mattina, 1 luglio, nell'incidente stradale avvenuto sull'A14, lungo la rampa di uscita dall'autostrada verso il casello di Ancona Nord.

Come riportato da Ancona Today, Paolo Damiazzi si stava dirigendo verso il porto del capoluogo marchigiano per imbarcarsi sul traghetto che lo avrebbe portato in Grecia. La sua corsa in moto è però finita contro un guardrail. Uno scontro che gli provocato gravissime lesioni. L'uomo è morto sull'asfalto e vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale.