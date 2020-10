Donna investita da uno scooter mentre attraversa la strada in città: grave in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 23 ottobre, poco prima delle ore 16 in via Trento 6 a Verona, all'altezza di via Adami. Secondo quanto riferisce la polizia locale, una donna 81enne è stata investita da uno scooterista mentre stava attraversando la strada.

Dai primi accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale della polizia locale, la donna parrebbe essere stata colpita nel punto centrale della strada, mentre stava iniziando l'attraversamento della seconda parte della carreggiata. È qui che la donna sarebbe stata urtata dallo scooterista alla guida di un Piaggio Liberty che stava percorrendo via Trento in direzione di largo Cà di Cozzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Ancora in corso gli accertamenti e l'acquisizione di immagini della videosorveglianza che potrebbero fornire un aiuto fondamentale alla ricostruzione del sinistro.