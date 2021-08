Brutta caduta in bicicletta a Soave: tre ciclisti finiscono all'ospedale in codice rosso

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella mattinata di oggi, venerdì 20 agosto, lungo la strada che conduce a Castelcerino, nel Comune di Soave, a seguito di un incidente stradale. In base a quanto si apprende, il sinistro è avvenuto attorno alle ore 11.30 ed ha visto coinvolti un gruppetto di ciclisti.

Questi ultimi, per cause in corso d'acccertamento, sono stati vittima di una caduta sull'asfalto che ha avuto come esito tre persone ferite in modo grave. Sul posto si sono diretti due mezzi di soccorso, in particolare un'ambulanza infermierizzata ed un eliccotero. I tre feriti, tutti in codice rosso, sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento Verona per ricevere le cure del caso.