A Volargne, invasione di corsia e poi scontro frontale. Muore una 59enne

Potrebbe essere stata una distrazione, oppure la perdita di controllo del veicolo o un guasto tecnico. Sono gli agenti della polizia stradale di Bardolino ad indagare sull'incidente stradale in cui ieri, 7 maggio, una donna ha perso la vita e due uomini sono rimasti feriti.

La vittima è Ornella Cunegatti, una 59enne di Sona. Era seduta sul sedile passeggero della Fiat 500 condotta dal marito, quando l'auto si è scontrata frontalmente con un Fiat Dolbò che proveniva dalla direzione opposta. I due uomini al volante sono rimasti feriti, mentre per la donna non c'è stato nulla da fare.

Lo scontro è avvenuto verso le 14 di ieri, sulla Strada Statale 12, a Volargne, nel territorio comunale di Dolcè. La strada è a due corsie ed è molto trafficata. Da una parte c'è un muro alto che ripara l'asfalto dalla parete rocciosa. Dall'altra parte c'è un muretto che divide la Statale dalla pista ciclabile che, poco più in basso, costeggia l'Adige a livello del fiume. E quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno visto la 500 da una parte e il Doblò dall'altra.

Per permettere le operazioni di soccorso degli automobilisti e messa in sicurezza della strada, la SS 12 è stata chiusa per ore, ieri pomeriggio. Oltre alla polizia stradale, il luogo dell'incidente è stato raggiungo anche dai vigili del fuoco e da tre mezzi del 118: un'ambulanza, un'auto medica e l'elicottero. I pompieri hanno estratto la 59enne senza vita dalla 500. Il marito ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Più lievi le lesioni del conducente del Doblò, comunque ricoverato all'ospedale di Negrar in codice giallo.

Quasi certa la causa dell'incidente: uno dei due veicoli ha invaso la corsia opposta. Ma è ancora da chiarire se il perché dell'invasione è da ricondurre a un errore del conducente o a un problema dell'auto.