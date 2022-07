Investito da camion mentre lavora in cantiere. Operaio in gravi condizioni

Secondo incidente sul lavoro in due giorni nel Veronese. Dopo il lavoratore schiacciato ieri, 25 luglio, da una lastra di marmo in un'azienda di Cavaion, oggi un operaio è stato investito da camion in un cantiere per la realizzazione dell'Alta Velocità nella località di Mariona, a San Martino Buon Albergo. L'uomo è stato investito intorno alle 14 di oggi pomeriggio ed è stato soccorso dagli operatori del 118 giunti con un'ambulanza, un'auto medica e con l'elicottero. L'operaio è stato poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato ricoverato in prognosi riservata e in codice rosso.

Per scoprire cause ed eventuali responsabilità dell'incidente, l'area del cantiere è stata analizzata dallo Spisal e dai carabinieri. Secondo una loro prima ricostruzione, un autista 37enne dipendente di una società edile del Milanese ha investito, facendo retromarcia con un furgone Ducato Maxi, un operaio 53enne di origine sannita.