Il tetto cede e i due operai precipitano: soccorsi e portati in codice rosso in ospedale

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente sul lavoro nella mattinata di sabato.

Il fatto si è verificato a Buttapietra, in viale del Lavoro 30, poco dopo le ore 9: stando a quanto appreso, due operai di origine straniera si trovavano sul tetto del capannone della Tlc Autotrasporti srl per riparare una guaina, quando questo avrebbe ceduto facendoli precipitare da un'altezza di circa 8 metri.

In soccorso dei due è arrivato il personale del 118 con automedica e ambulanza: dopo aver fornito le prime cure e constatato le loro condizioni, i sanitari hanno trasportato i feriti in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona, con una squadra ed un autoscala, e i carabinieri della stazione di Cadidavid, oltre ai tecnici Spisal impegnati negli accertamenti.