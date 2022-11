Incidente con Fiat Panda rubata, giovane accusato di omicidio stradale e ricettazione

La Fiat Panda che esce di strada, sbatte contro una canaletta irrigua e si ribalda in un campo di Via Sogare, a Verona. Al suo interno due ragazzi, un 21enne ed un 19enne. Il 21enne si chiamava Sedrik Pavan ed in quell'incidente è morto. Il 19enne è Maverick Hudorovich e dalla Fiat Panda è uscito con qualche lieve ferita. Ora, però, dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e ricettazione.

Come riportato da TgVerona, il pubblico ministero di Verona ha chiuso le indagini sull'incidente stradale avvenuto a Verona nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 agosto 2022. E, secondo il pm, alla guida dell'auto risultata rubata e finita fuori strada c'era l'unico dei passeggeri che si è salvato, Maverick Hudorovich. Per l'accusa, è lui il responsabile del sinistro e quindi anche del decesso di Sedrik Pavan. Una ricostruzione supportata da una lunga indagine della polizia locale. Un'indagine necessaria perché alcuni dettagli delle prime ipotesi risultavano dubbie.

Inizialmente, infatti, era stata avanzata l'idea che alla guida dell'auto ci fosse stato il 21enne deceduto, anche perché il 19enne aveva dichiarato di non ricordare nulla. Il corpo di Sedrik Pavan, però, fu ritrovato riverso sul lato del passeggero ed anche i risultati dell'autopsia avrebbero fornito agli inquirenti dettagli utili ad escludere che la giovane vittima fosse al volante.

Le indagini si sono concluse in questi giorni e la Procura di Verona ha chiesto gli arresti domiciliari per Maverick Hudorovich, accusando il ragazzo di omicidio stradale, per la morte di Pavan, e di ricettazione, visto che si sarebbe trovato alla guida di una Fiat Panda rubata.