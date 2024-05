Chris, morto a 13 anni: cinque anni e quattro mesi all'uomo che lo ha investito

Quattro anni di reclusione per omicidio stradale e un anno e quattro mesi per omissione di soccorso. È questa la condanna pronunciata dalla giudice Maria Cecilia Vitolla al termine del processo celebrato con rito abbreviato in cui era imputato Davide Begalli. In tutto, dunque, cinque anni e quattro mesi di carcere per l'artigiano 40enne veronese che il 31 luglio dell'anno scorso uccise investendolo il 13enne Chris Obeng Abom.

Il verdetto, riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, è arrivato ieri, 9 maggio, nel tribunale di Verona, dove erano presenti i genitori del ragazzino, addolorati per «una ferita che non si rimarginerà mai». In aula, anche l'imputato che forse si aspettava una pena più lieve. Pena che dovrà scontare in carcere, visto che l'uomo non era stato in grado di rispettare le limitazioni degli arresti domiciliari.

Massimo Dal Ben, avvocato difensore di Davide Begalli, per il momento non ha annunciato nessun ricorso. Una rinuncia che per il suo assistito potrebbe portare alla riduzione di un sesto della pena. Il legale valuterà anche in base alle motivazioni.

Ancora in corso, invece, le trattative per il risarcimento che il condannato dovrà corrispondere ai familiari della vittima.

Chris Obeng Abom è morto a 13 anni a San Vito di Negrar mentre tornava da un allenamento di calcio. A investirlo è stato un pirata della strada e, secondo i medici, il giovane sarebbe sopravvissuto se fosse stato soccorso immediatamente. Ad accorgersi di lui è stato però un passante, a due ore dall'incidente. E così, nonostante il ricovero in ospedale, il 13enne si è spento.

Il pirata è stato poi indentificato in Davide Begalli dai carabinieri che hanno svolto le indagini. Begalli è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, subendo anche la spedizione punitiva di un gruppo di persone che sotto la sua abitazione lo hanno minacciato. Una tensione che con il passare del tempo si è smorzata, mentre invece si è aggravata la situazione del 40enne, incapace di rispettare il regime dei domiciliari e quindi accompagnato nel carcere di Montorio. Carcere dove ora sconterà la sua pena.