Notte di incidenti a Verona: quattro feriti, due conducenti scappati e uno ubriaco

Quella tra venerdì e sabato è stata una notte ricca di incidenti stradali a Verona, che hanno richiesto l'intervento della Polizia Locale.

Erano circa le 21.20 quando una Mercedes ed una Fiat 500 sono venute a collisione in via Selinunte. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti, sembrerebbe emergere che la prima si stesse immettendo proprio in via Selinunte da via Euclide, dove stava viaggiando la seconda auto. Tre le persone ferite, tutte trasportate all'ospedale di Borgo Trento per le cure: il conducente della Mercedes, un veronese di 56 anni, e la coppia che viaggiava sulla 500, un 28enne che era alla guida e una 19 enne. Inoltre nell'episodio è stata coinvolta anche una Toyota Aygo in sosta.

Quando era da poco passata l'una di notte, invece, le pattuglie sono intervenute in via Sottomonte a causa di una fuoriuscita di strada autonoma di una Ford Fiesta. L'auto proveniva dal lato Valpolicella diretta in centro quando, alla rotonda di Parona, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed ha abbattuto della segnaletica stradale, allontanandosi poi dal luogo del fatto. Gli agenti intervenuti hanno sottoposto a sequestro il veicolo, in quanto la copertura assicurativa era scaduta mesi fa, mentre sono in corso le ricerche del responsabile dell'incidente.

Contemporaneamente un’altra pattuglia è intervenuta in via Bixio, dove una Ford Puma aveva urtato un muro e si era poi allontanata. Sul posto era però rimasto il paraurti con la targa, che è stato recuperato dagli agenti: anche in questo caso è in corso l'individuazione del conducente.

Alle 2.15 la Polizia Locale si è diretta in strada Bresciana, dove una Clio è uscita di strada all’imbocco della tangenziale verso Verona Nord, ribaltandosi nell'area verde oltre il fossato. Il conducente, un veronese di 20 anni, è stato trasportato all'ospedale di Villafranca, dove gli agenti hanno richiesto le analisi tossicologiche per verificare le condizioni psicofisiche del conducente.

Infine, erano da poco passate le 5.30, quando una Suzuki proveniente da ponte San Francesco è uscita di strada per ragioni apparentemente autonome in lungadige Galtarossa, danneggiando la segnaletica presente ma senza causare feriti. L'automobilista, un 30enne residente fuori città, è risultato positivo all'alcoltest con valori ampiamente oltre il limite di legge. All'uomo è stata pertanto ritirata la patente di guida per la sospensione e relativa denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. È dovuta intervenire anche Amia per ripulire la strada.