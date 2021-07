Cade in moto a Nogara e si ferisce: portato in codice rosso all'ospedale

L'incidente stradale è avvenuto all'alba in via Onesti

Via Giulio Onesti

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 24 luglio alle prime luci dell'alba nel Comune di Nogara. Secondo quanto riportato dai soccorritori del 118 intervenuti, si tratterebbe di una caduta autonoma in moto avvenuta verso le ore 5.30 lungo via Onesti.

Dopo l'impatto a terra il conducente del veicolo è rimasto ferito in modo serio ed è stato quindi necessario trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata, un'automedica, oltre agli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'episodio.