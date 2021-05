Muore in ospedale dopo una brutta caduta in bicicletta avvenuta a Terrazzo

È deceduto in ospedale dove era ricoverato da mercoledì scorso, un uomo pensionato di 69 anni che aveva avuto un brutto incidente in bicicletta nella giornata di mercoledì in località Terrazzo. A darne notizia è il quotidiano L'Arena che riferisce della morte dell'uomo avvenuta nel pomeriggio di venerdì nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. Era originario di Lecce e si trovava in visita dalla figlia che abita nella provincia veronese.

L'esatta dinamica di quanto avvenuto nella drammatica giornata di mercoledì scorso, tuttora, resta da chiarire ed è al vaglio della polizia locale di Legnago. Ad ogni modo, il pensionato risulterebbe essere caduto a terra sull'asfalto di via Brazzetto a Terrazzo dopo aver perso il controllo del mezzo per cause che restano dunque ancora da accertare. A seguito dell'urto le sue condizioni sarebbero apparse subito piuttosto complicate ai soccorritori, soprattutto per i traumi cerebrali riscontrati. Nonostante il trasferimento in ospedale, ogni tentativo di salvargli la vita, alla fine, si è purtroppo riivelato inutile.