Motociclista va a sbattere contro un palo e viene portato d'urgenza in ospedale

Un motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale nella notte tra venerdì e sabato, in seguito ad una fuoriuscita autonoma registrata sulle sponde del Garda.

Stando a quanto appreso, poco prima delle 2.30, ad Assenza di Brenzone un centauro avrebbe perso il controllo della sua moto in via Gardesana e sarebbe andato a sbattere violentemente contro un palo in vetroresina che sorreggeva cavi telefonici, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Bardolino con 1 mezzo e 5 uomini: dopo aver messo in sicurezza la motocicletta che perdeva benzina dal serbatoio, i pompieri hanno lavorato per rimuovere i cavi che occupavano la strada, permettendo così al traffico di riprendere, e per mettere in sicurezza il palo pericolante, che è stato rimosso. Operazioni che si sono concluse alle prime luci dell'alba.