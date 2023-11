Motociclista urta due anziani sulle strisce e non li soccorre: «Avevo fretta di andare al lavoro»

In meno di dieci giorni, il personale del nucleo infortunistica della polizia locale di Verona è riuscito ad individuare il motociclista che aveva urtato una coppia di anziani sulle strisce pedonali a San Giorgio, per poi fuggire senza prestare soccorso. La coppia era rimasta a terra e dopo il trasferimento in ambulanza in ospedale, entrambi i coniugi erano stati dimessi con 20 e 10 giorni di prognosi.

L'attività di verifica delle numerose telecamere cittadine da parte degli agenti, ha permesso di individuare il veicolo poi trovato in via Cristofoli, nascosto da sacchetti neri e privo di alcune parti trovate sul luogo del sinistro, come il cupolino e gli specchietti retrovisori. Messo alle strette l'uomo, un cittadino 50 enne, ha confermato le proprie responsabilità, motivando la mancata assistenza ai feriti dicendo di «avere fretta di andare al lavoro».

È stato così denunciato alla Procura della Repubblica per fuga e omissione di soccorso, reati gravi che porteranno ad una lunga sospensione della patente di guida, ora ritirata dal Nucleo Infortunistica.