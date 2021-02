Va a sbattere e viene disarcionato dalla moto: 51enne soccorso d'urgenza

L'incidente si è verificato nella serata di sabato in località Campagnola a Zevio. In aiuto del centauro sono arrivate automedica e ambulanza del 118, che l'hanno trasportato all'ospedale di Borgo Trento

Un motocilista è stato trasportato al Polo Confortini in codice rosso, dopo un incidente avvenuto nella serata di sabato.



Poco prima delle 20,a Campagnola di Zevio, nei pressi della rotonda di via Cristoforo Colombo, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.Nell'urto l'uomo sarebbe stato disarcionato dal veicolo e proiettato a 7-8 metri di distanza. In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.