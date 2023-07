Coppia in moto va a sbattere contro auto: tre feriti, di cui due gravi

Una coppia di motociclisti è rimasta gravemente ferita nello scontro con un'auto avvenuto oggi pomeriggio, 23 luglio, a Costermano.

Un uomo e una donna, in sella ad una moto di grossa cilindrata, sono andati a sbattere contro un'auto, intorno alle 17.30. Per soccorrerli, il Suem 118 di Verona ha inviato quattro mezzi: due ambulanze, un'automedica e l'elicottero. I due, in codice rosso, sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento. E nell'incidente ha riportato lievi ferite anche un occupante della vettura, portato in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda.

Sul posto anche la polizia per i rilievi.