Tampona un'auto con la moto: ferito portato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto a Villafranca nel pomeriggio di mercoledì.

Non erano ancora scattate le ore 17, quando una moto ed un'auto che procedevano nel medesimo senso di marcia, sono entrate in contatto in via Postumia, in direzione di Verona, all'altezza dell'hotel Antares. Secondo una testimonianza, la moto avrebbe tamponato l'auto e si sarebbe infilata sotto questa, mentre si trovava ferma in attesa di svoltare a sinistra.

In soccorso del centauro è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che gli ha prestato le prime cure prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica del fatto.