Vanno sbattere in moto tra il Baldo e il Garda: gravi due ragazzi

Due ventenni di Verona sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30 di martedì a Brenzone sul Garda.

In sella ad una motocicletta 125 da enduro, i due stavano percorrendo la strada che scende da Punta Veleno, chiamata inizialmente via Prada e che diventa poi via del Sole, quando avrebbero sbattuto contro la parete rocciosa ai lati della carreggiata, per cause da appurare. Sbalzati sull'asfalto, i due sono stati soccorsi dal personale del 118 arrivato con ambulanza ed elicottero: il più grave sarebbe risultato essere il ragazzo alla guida, che è stato elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre la ragazza è stata portata via in ambulanza sempre in direzione del Polo Confortini. Entrambi in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso per cercare di comprendere cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo della moto.