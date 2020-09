Avrebbe perso il controllo della moto prima dello scontro, il 39enne morto in Trentino

Sarebbe oramai abbastanza chiara alle forze dell'ordine la dinamica del drammatico incidente che, nella mattinata di lunedì, ha portato alla morte di Paolo Lavagna, 39enne originario di Volargne, che insieme alla moglie e alla figlia piccola si era trasferito a Domegliara.

Il veronese stava percorrendo la Strada Provinciale 71 tra Segonzano e Molina di Fiemme, in provincia di Trento, quando è entrato in collisione con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia, condotta da un 78enne trentino accompagnato dalla moglie. Secondo i carabinieri della stazione di Molina di Fiemme, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, il centauro avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e, nella sbandata, avrebbe invaso di conseguenza l'altra corsia: nella frenata la moto sarebbe finita a terra e scivolata sotto il veicolo condotto dai due anziani. A contatto con l'asfalto, il serbatoio si sarebbe danneggiato e la benzina sarebbe così fuoriuscita prendendo subito fuoco, senza lasciare scampo a Lavagna, che è morto carbonizzato.

Usciti immediatamente dall'auto coinvolta nel rogo, i due coniugi hanno lanciato l'allarme, ma per il 39enne purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Dal Pm è arrivato il nullaosta per la sepoltura e le cerimonia funebre dell'operaio tragicamete scomparso, si terrà alle 15.30 di giovedì a Domegliara.