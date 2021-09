Volo di sei metri dopo un'uscita di strada in moto, 25enne in ospedale

È uscito di strada con la moto ed è finito nel greto di un torrente dopo un volo di circa sei metri. Può ben dirsi fortunato il 25enne veronese che dopo un incidente del genere pare se la sia cavata solo con la frattura della gamba. Ma per accertamenti il giovane è stato trasportato comunque all'ospedale di Borgo Trento.

L'incidente è avvenuto ieri sera, 25 settembre, intorno alle 21.30 a Roverè Veronese. Il motociclista stava percorrendo la strada stretta, in località Pissarotta, che attraversa il Vajo Squaranto. Per cause ancora da accertare, il ragazzo è uscito dalla carreggiata ed ha concluso la sua corsa in un terreno che si trova qualche metro al di sotto della sede stradale.



(Soccorritori sul posto - Foto Vigili del Fuoco)

A soccorrerlo sono giunti un'automedica e un'ambulanza del 118, due squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino. Utilizzando una barella toboga, i soccorritori sono riusciti a recuperare il 25enne e a caricarlo sull'ambulanza che lo ha poi portato a Borgo Trento.