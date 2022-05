Perde il controllo della sua moto da cross: giovane trovato senza vita nel vajo a San Giovanni Ilarione

Un giovane è morto nel Comune veronese di San Giovanni Ilarione durante la serata di ieri a seguito di un incidente stradale. Lo riferiscono i soccorritori del Suem 118 che sono giunti sul posto nel tentativo di salvargli la vita, senza purtroppo poter fare alcunché per evitare il decesso del ventenne.

In base a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto quando erano circa le ore 20.30 di ieri, sabato 30 aprile, lungo via Palazzo. Il giovane pare stesse percorrendo la strada con la propria moto da cross. Una via verosimilmente già conosciuta dal ragazzo che, tuttavia, per motivi al vaglio dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro, ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo rovinando così a terra.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono giunti i soccorritori del Suem 118 con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. Gli operatori hanno tuttavia trovato il corpo del ragazzo riverso esanime nel vajo, un corso d'acqua che incrocia la strada percorsa in moto dal giovane. Sono giunti sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco e i militari dell'Arma per svolgere i rilievi del caso.