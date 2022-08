Incidente stradale a Cologna Veneta: muore dopo una caduta in moto

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 agosto, nel Comune di Cologna Veneta. In base a quanto indicato dai soccorritori del Suem 118, una moto sarebbe fuoriuscita di strada in modo autonomo mentre percorrreva via Quari Destra. Dopo la sbandata, avvenuta per cause in corso d'accertamento, il veicolo avrebbe anche preso fuoco, motivo per il quale sul posto sono giunti anche i pompieri.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 6.20 di stamattina. Il mezzo stava procedendo in direzione di Pressana quando si è verificata la caduta. Per l'uomo alla guida della moto, purtroppo, a nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori ed è così deceduto sul posto a seguito dell'impatto.

Presenti sul luogo, oltre ai vigili del fuoco ed al personale del Suem giunto con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica, anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi dell'incidente.