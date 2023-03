Scivola con la moto sull'asfalto: ferito soccorso e portato in ospedale

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nell'Est veronese nel pomeriggio di domenica.



Secondo quanto appurato, un centauro sarebbe autonomamente caduto in moto mentre percorreva via Mormontea, intorno alle 17.30, nel territorio comunale di Illasi. Il mezzo sarebbe scivolato andandosi ad incastrare, probabilmente sotto una piante, richiedendo così l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Caldiero.In soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 con elicottero e ambulanza che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha condotto in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.