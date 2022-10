Finito a terra in moto, viene portato in codice rosso a Borgo Trento

È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì a Bussolengo.



Stando a quanto appreso, intorno alle ore 22 un centauro è caduto a terra mentre percorreva via Zamboni in moto, per cause al vaglio dei carabinieri.In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica: dopo avergli fornito le prime cure, i sanitari lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, in seguito alle ferite riportate nel sinistro.